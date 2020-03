Vittoria importante, vittoria da squadra vera. Dopo le scorie del ko di Frosinone e con il problema delle solite assenze, la Salernitana in un Arechi non esattamente affollato (5.424) si sbarazza del Venezia e si porta a -5 dal secondo posto. A sorpresa Ventura per la prima volta si affida ad Alessio Cerci dal primo minuto di gioco, e proprio il numero sette granata prova a rispondere subito presente con alcuni spunti interessanti nei primi otto minuti di gioco. Al 25', poi, ha anche una buona chance per portare in vantaggio i granata, ma il suo tiro di sinistro ad incrociare viene respinto da un attento Pomini. Fino a quel momento, peró, il Venezia si dimostra decisamente piú brillante, ma tutte le occasioni nascono da una serie incredibile di errori di Cicerelli e compagni: al 12' ci prova Lollo al volo di sinistro dagli sviluppi di un angolo e al 14' Monachello con un tiro a giro sempre di sinistro, in entrambi i casi peró il pallone finisce fuori di quasi un metro. Intanto Cerci continua a mettersi in mostra e al 34' va nuovamente vicino al gol, questa volta con un colpo di testa che sfiora il palo. Il vantaggio, comunque, viene conquistato prima del rientro negli spogliatoi con il rigore (molto generoso) trasformato al 45' dell'impeccabile Kiyine (per lui 6/6 in stagione).



La partita é sbloccata ma una Salernitana super incerottata ad ogni modo fa fatica a cambiare registro. Anzi. Dopo un inizio soporifero, il Venezia torna a spingere con maggiore insistenza. Al 64', sulla punizione di Aramu, Casale ci prova di testa ma non inquadra di poco la porta. Sessanta secondi piú tardi, invece, clamorosa ingenuitá dei granata che da rimessa laterale per gli ospiti concedono un rigore per fallo di Dziczek sul neo entrato Capello. Dagli undici metri va Longo che si fa ipnotizzare da un reattivo Micai che come accaduto nei playout della scorsa stagione nega qualsiasi gioia al Venezia. Rigenerata dallo scampato pericolo, la Salernitana impiega giusto tre minuti per mettere in ghiaccio la vittoria. Tanto per spazzare via qualsiasi dubbio sulla sua condizione, Cerci torna a mettersi in proprio con una super azione in velocitá sulla destra conclusa con un assist al bacio per Karo che di testa firma il 2-0. Al 34', poi, il Venezia resta anche in dieci dopo il doppio giallo rimediato da Riccardi che mette definitivamente la parole fine sulla partita. © RIPRODUZIONE RISERVATA