Si ritorna subito in campo, martedì sera turno infrasettimanale per la Salernitana che sarà impegnata allo stadio Arechi contro il Venezia del fresco ex Firenze: «Domani mi auguro che venga ripetuta la partita di Frosinone ma con un pizzico di cattiveria in più sotto porta – ha detto Gian Piero Ventura attraverso una nota stampa emessa dal club granata sul proprio sito ufficiale - È una partita delicata quella di martedì e se vuoi rimanere in un contesto importante diventa una partita molto rilevante. Il Venezia? Una squadra che mi stupisce molto, gioca bene ed è organizzata, ha delle conoscenze, buoni giocatori e un ottimo allenatore. Sarà sicuramente una partita non facile».



Per la gara dell’Arechi il tecnico della Salernitana dovrà ancora una volta rinunciare a Djuric, Di Tacchio e Curcio: «È vero che siamo in emergenza e che sono poche le possibilità di cambiare, ma dall’altra parte c’è una grande voglia e una grande disponibilità da parte di questo gruppo che continua a lavorare per il futuro. Domani vorrei vedere delle conferme soprattutto dal punto di vista mentale. Mi aspetto una conferma sul piano della disponibilità, della voglia, dell’approccio di una squadra che vuole crescere ulteriormente e che sa che per crescere deve avere dentro il sacro fuoco della vittoria». © RIPRODUZIONE RISERVATA