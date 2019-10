L’ennesima stagione tormentata, proprio per non farsi mai mancare nulla. Anche nel 2019-20, infatti, la Salernitana si ritrova costretta a dover fare i conti con tantissimi infortuni, uno più complicato dell’altro. Chi spera di non doversi fermare troppo in infermeria è il polacco Jaroszyński che nel corso della gara con il Pisa ha riportato un colpo al ginocchio che allo stato attuale non gli consente di essere certo di poter scendere in campo sabato pomeriggio contro la Virtus Entella. Nelle prossime ore Ventura attenderà la risposta definitiva da parte dello staff medico granata, in preallarme comunque Lopez e il giovanissimo Pinto che non ha ancora giocato neppure un minuto fino a questo momento. Ma oltre al difensore ex Chievo, per la sfida dell’Arechi il tecnico della Salernitana si augura di recuperare almeno due pedine tra Cicerelli, Firenze e Giannetti. © RIPRODUZIONE RISERVATA