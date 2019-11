La botta alla schiena rimediata da Antreas Karo nella gara tra il suo Cipro e la Scozia, valevole per le qualificazioni a Euro 2020, continua a tenere con il fiato sospeso Ventura e la Salernitana. A distanza di due giorni dall’infortunio, che l’ha costretto ad uscire appena 39’ minuti dopo il suo debutto ufficiale in Nazionale, non si conoscono ancora i reali tempi di recupero del difensore che a quanto pare quasi certamente non scenderà in campo domani sera in occasione della sfida con il Belgio. In casa granata, comunque, filtra un leggero ottimismo sulla sua presenza in campo per il derby con la Juve Stabia in programma sabato prossimo al Romeo Menti. Per quell’occasione Ventura avrà per la prima volta a disposizione in campionato il francese Billong che dovrebbe però accomodarsi in panchina. © RIPRODUZIONE RISERVATA