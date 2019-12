Prima convocazione per Heurtaux, nuova assenza per Giannetti, rientro in gruppo dopo la squalifica per Maistro. Queste le scelte di Gian Piero Ventura alla vigilia della trasferta di Empoli: “Vorre che la Salernitana facesso un passo in avanti rispetto alla gara con il Crotone dove ho visto grandi segnali di voglia e disponibilità ma anche errori che si potevano evitare. Continuo, comunque, a dire che il campionato vero e proprio inizia a gennaio/febbraio, perché in quel periodo i punti inizieranno a valere di più – ha detto il tecnico dei granata in conferenza -. Sarebbe straordinariamente positivo se dopo mille vicissitudini avessimo una rosa a disposizione e conoscenze e consapevolezza in quel periodo, poi se dovesse arrivare qualcuno a darci un mano staremo a vedere. Lungi da me fare polemiche”



Capitolo formazione, tra i dubbi di Ventura c’è anche quello legato al capitano Di Tacchio: “Già da un po’ avrebbe avuto bisogno di tirare il fiato perché ha tirato la corda ai massimi livelli, ma fino ad oggi non siamo stati in grado di dargli questa possibilità. Abbiamo tre partite in sette giorni, lui giocherà ma è evidente che dobbiamo gestire le forze e i recuperi. Fino a oggi Francesco è stato straordinario e mi auguro che lo sia anche domani. Gol subiti sulle palle inattive? C’è un problema di attenzione, sono passaggi che dobbiamo fare nel percorso di crescita – spiega Ventura -. Ho avuto la pazienza di andarmi a rivedere tutte le palle gol subite dalla prima di campionato: più del 75% si sono verificate su palle regalate da noi. Questo non deve succedere e dobbiamo acquisire un pizzico di tranquillità in più”. © RIPRODUZIONE RISERVATA