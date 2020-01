Aspettando i rinforzi desiderati: “Fino ad ora nessuna svolta epocale” - ha detto in conferenza stampa – Gian Piero Ventura preferisce però concentrarsi soprattutto sulla gara di sabato pomeriggio contro il Cosenza: “Sarà una verifica importante contro una squadra rognosa e determinata, che sa creare problemi agli avversari. Ora, comunque, percepisco una maggiore consapevolezza da parte del gruppo, ma le risposte le dà sempre il campo. Mi aspetto, quindi, che i miei giocatori risponderemo in maniera adeguata, se hai delle ambizioni non puoi limitarti a giocare a briscola”. Con Aya e Curcio convocati e Lopez e Cicerelli costretti viceversa al forfait, contro il Cosenza la Salernitana potrebbe ritornare alle origini e schierarsi con il 3-5-2: “Loro non so come si schiereranno, ci comporteremo di conseguenza. So invece che il modulo di Pescara lo riutilizzeremo, ma dipenderà sempre dallo schieramento degli avversari”.



Nella lista dei convocati per la gara dell’Arechi, come accade ormai da qualche tempo, mancano anche Cerci e Firenze, proprio su di loro il tecnico dei granata è stato molto chiaro: “Il primo è venuto qui per tornare a poter fare il giocatore di un certo spessore, non di bassa Serie B. Per farlo, però, c’era bisogno che si mettesse in discussione: oggi l’ha fatto ed ha ritrovato anche condizione fisica e mentale. Tra una settimana o due sarà a disposizione. Il secondo, invece, ha espresso il desiderio di vole andare a giocare, gli auguro ogni bene perché è un bravo ragazzo ma noi non possiamo permetterci di avere in organico calciatori che fanno un passo indietro” © RIPRODUZIONE RISERVATA