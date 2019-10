Ventura ritrova Akpa Akpro e Cerci per la sfida con il Perugia, ma la brutta notizia riguarda Giannetti costretto a dare forfait proprio come Cicerelli e Firenze: “Ha un indolenzimento muscolare che non gli permette di essere disponibile – ha detto alla vigilia il tecnico della Salernitana in merito alle condizioni dell’attaccante -, niente di gravissimo però è un po’ affaticato e il rischio è di andarci sopra e peggiorare la situazione. Mi auguro di averlo, se non per il Pisa, almeno per l’Entella. Dopo questa gara dovremmo, comunque, riaver tutti a disposizione”.



Ma per il momento bisognerà pensare esclusivamente alla sfida di domani in programma all’Arechi: “Il Perugia ha giocatori di qualità, forse è la squadra più particolare rispetto alle altre che abbiamo incontrato. La gara mi incuriosisce molto, voglio vedere se siamo capaci di leggere le situazioni. A Venezia abbiamo fatto alcune cose buone ma non siamo mai stati chirurgici. So bene che abbiamo vinto solo una volta in casa ma devo andare oltre tutto questo, non siamo partiti con l’obbligo di fare una fuga solitaria o vincere il campionato. Il lavoro va avanti, lo step successivo non si fa con un allenamento o con una partita”.



Un lavoro che, forse, già con il Perugia potrebbe subire una variazione dal punto di vista tattico con l’inserimento del trequartista: “Se cambiare significa cambiare tatticamente sì, se significa invece passare a 4 in difesa dico no, Oggi non siamo ancora in grado di farlo, mentre il centrocampo a quattro si può fare. Maistro possibile trequartista? Si, anche perché inizialmente lo era”. © RIPRODUZIONE RISERVATA