La Salernitana si scalda e ritrova il «sacro fuoco» della vittoria, la sesta di fila in un Arechi - nonostante tutto - semivuoto, restando nella scia di «quelle che possono sedersi al tavolo», sempre per usare le parole di Gian Piero Ventura. Che non si scompone e fa l'elenco delle cose positive e negative, serafico come non era stato in panchina soprattutto nel primo tempo. Il motivo? «Le situazioni a favore del Venezia sono state regalate tutte da noi, ma questo è facilmente migliorabile - dice l'allenatore - Sulla carta era la seconda partita con l'obbligo di vincere, dopo quella col Livorno. Avevamo di fronte una squadra che ha meno punti di quanto merita. Di positivo ci sono i tre punti e l'approccio della squadra. Ringraziamo Micai, la sua parata è stata una scarica di adrenalina per tutti e subito dopo abbiamo raddoppiato. Però dobbiamo limitare alcune cose imbarazzanti. Penso anche al rigore, abbiamo subito un'azione da fallo laterale. Ho sentito il Venezia lamentarsi, ma non l'aveva fatto all'andata quando l'arbitro penalizzò noi».

IL PUPILLO

Il trainer ha atteso, coccolato, sgridato poi difeso e perdonato il suo figliol prodigo calcistico in questi mesi. Alessio Cerci lo ha ripagato con un assist e una prova molto convincente. L'ex Toro all'intervallo ha confessato a Dazn di provare «grande emozione e tensione», ma anche di sentirsi «bene, anche meglio di quanto pensassi». Ventura sdrammatizza: «Può essere che non cammini nemmeno domani. Aveva voglia di dare una mano alla squadra ed è stato un bel connubio. È solo l'inizio, può fare di più. Abbiamo anticipato un po' i tempi, avrebbe dovuto lavorare ancora 15 giorni. Doveva giocare Giannetti, ma una volta constatati i dubbi sulla sua salute, ho virato su Cerci». Oggi la ripresa in vista di Perugia. Nessuno degli infortunati riuscirà a recuperare, Djuric compreso. Ora la Salernitana è quinta (in attesa dello Spezia stasera). «Il nostro campionato inizierà dopo la sosta di fine mese, con le due partite interne di fila contro Cremonese e Juve Stabia - dice - All'inizio avevamo un obiettivo: far crescere i giovani, dare immagine e cultura del lavoro con un modo di essere diverso rispetto al passato, oltre che provare a fare anche qualche punto. Ne abbiamo 4 in più rispetto al finale di campionato scorso, mancano ancora 13 gare, qualcosa di buono abbiamo fatto».

IL NODO TIFOSI

Ventura aveva però detto anche di voler riportare i 20mila allo stadio. Obiettivo, per ora, molto lontano. «C'è qualcosa che non va sotto questo aspetto. Ci sono dei presupposti non corretti, sentivo cori contro Lotito e la squadra non c'entra nulla - la spiegazione di Ventura - Finché non ci sarà un chiarimento definitivo, sarà così. È un peccato, perché il lavoro viene fatto non solo per ambizione personale, ma per vivere in simbiosi. A Salerno non si può pensare di fare calcio senza l'Arechi pieno». Il Venezia e i rigori gasano Micai, dai playout a ieri sera. «La differenza è che l'anno scorso non eravamo un gruppo - la bordata del portiere a Dazn - Sul penalty Longo ha guardato il lato dove tira solitamente e ho pensato cambiasse, perché non è facile calciare un rigore sotto la curva sud. Sono stato anche fortunato e ho dedicato la parata ai tifosi. Un bel regalo per il mio record». Ben 69 partite tutte d'un fiato, nessun estremo difensore granata come lui in cent'anni. «Lavoriamo bene e i risultati stanno arrivando, peccato solo per qualche scivolone ogni tanto - ha aggiunto l'ex Bari - Stiamo facendo tanti punti, il mister ha dato le giuste dritte al suo arrivo. Cerci? Ha lavorato tanto e per tanti mesi, merita gli applausi per la fatica che ha fatto».

GLI AVVERSARI

Su sponda veneta, Dionisi punta il dito contro l'arbitro: «Il rigore per i granata non c'era, era nettamente una nostra riconquista. Mi fa arrabbiare questo episodio e l'espulsione, ma è andata così e accettiamo il verdetto. La Salernitana non ha bisogno di aiuti perché ha valori importanti. Abbiamo peccato nella finalizzazione. Il rammarico è stato aver subito il secondo gol a causa di ingenuità».

