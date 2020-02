Contro ogni... emergenza. La carica dei 500 per provare a espugnare lo Stirpe, fare punti nella tana dei leoni e confermarsi così nelle zone nobili della graduatoria. Quello tra Frosinone e Salernitana del tardo pomeriggio di oggi è uno scontro al vertice. Tra prime della classe o quasi. La corazzata ciociara, seconda in classifica in assoluta solitudine, contro l'incerottata compagnia di Ventura che insegue al quinto posto (a quattro lunghezze di distacco). I granata saranno scortati in terra frusinate da quasi 500 supporter, immuni alla psicosi coronavirus. In campo, però, si registreranno tante assenze nelle fila dell'ippocampo. Su tutte quella di Djuric in attacco (oltre a Di Tacchio, Lombardi, Curcio e tanti altri ancora in infermeria). Il capocannoniere granata non è stato neppure convocato. Ventura sarà costretto come spesso gli sta capitando in questa stagione a fare di necessità virtù (tra i convocati si rivede Cerci), ma intende giocarsela a viso aperto contro la seconda della classe. Il trainer granata conferma il 3-5-2 e prova a suonare la carica... a modo suo.

IL MISTER

«Sulla carta, sul campo del Frosinone non hai speranze ha dichiarato ieri in conferenza stampa Affrontiamo una difesa che non prende gol da 5 partite (la seconda meno battuta del campionato, dietro il battistrada Benevento, nda) senza il nostro attaccante più prolifico». Una pausa e arriva... l'assalto. «Ma la pratica è un'altra cosa: se facciamo bene le cose che sappiamo fare, niente ci vieta di fare risultato. Ci arriviamo per l'ennesima volta un po' incerottati, è vero: naturalmente sarà una partita difficile, ma questo gruppo dovrà dare un'altra conferma della compattezza e della voglia già dimostrare. La squadra deve dare delle risposte, attraverso la voglia di ognuno di essere un piccolo protagonista. Il resto verrà di conseguenza». A guardare la classifica e le giornate che mancano alla fine della regular season, il match è uno scontro d'alta quota che può dire tanto in ottica promozione (diretta). «Non credo sia una partita che vale la Serie A vola basso Ventura ma certamente è un match importante perché affrontiamo la squadra che sta andando meglio, non prende praticamente gol da una vita e viene da 5 vittorie di fila». Non solo. Ventura provocatoriamente prova a ribaltarla. «Non credo che quella di oggi sia una partita determinante: metterei la firma per perdere con il Frosinone e vincere le quattro partite successive. Dopo la sosta, le partite cominceranno a diventare molto più importanti: fino a quel momento può succedere di tutto per tutti».

LE SCELTE

Inutile dire che Ventura medita il colpaccio. Lo ha detto alla squadra nel chiuso delle quattro mura che il momento è molto importante. E si augura che i suoi uomini rispondano presente e rispettino le consegne. Un po' per scelta e molto per esigenza, il tecnico cambia pedine in ogni reparto del campo. In difesa, davanti a Micai agiranno Aya, Migliorini e Jaroszynski. Tutto confermato sulle fasce con Kiyine dirottato nuovamente a destra e Lopez dalla parte opposta. A chiudere la cerniera del centrocampo, invece, Capezzi viaggia verso la conferma nel ruolo di mezzala destra con Dziczek in cabina di regia e il ritorno di Akpa Akpro che ha scontato il turno di squalifica e viene dirottato mezzala sinistra al posto di Maistro. Attacco black power (si spera) completamente nuovo, con Jallow e Gondo. Quest'ultimo agirà prima punta al posto di Djuric. «Ho deciso chi sostituirà Milan. Se Djuric ha fatto gol è anche perché abbiamo cambiato un bel po' di cose per metterlo in condizione di andare a rete. Prima cercavamo di entrare in una maniera e poi abbiamo capito che non si poteva fare. Ovviamente oggi cambieremo qualcosina, bisogna vedere se saremo capaci e bravi a farlo. Non dimentichiamo comunque anche le assenze di Lombardi, Di Tacchio e quelli che ci sono... ci sono con poca autonomia (il riferimento è a Cicerelli, nda). La voglia di giocarci la partita c'è, ma non possiamo pensare che il nostro 60% sia necessario per fare risultato. Se saremo bravi ad avere l'approccio per dare un 90%, come fatto a Benevento, potremo dire la nostra». Ventura si congeda con una chiosa a metà tra il rimpianto e il grido di battaglia. «Ci mancano 6 punti all'appello per via di alcune decisioni un po' bizzarre, in tal caso avremmo avuto una classifica importantissima: dobbiamo avere ambizioni, ma sapere che quello che è stato fatto non è sufficiente. Serve anche un po' di buona sorte. L'unica mia rabbia è non avere l'intera rosa a disposizione».

