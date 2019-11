© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sconfitta di Pisa, ma soprattutto la prestazione, hanno fatto accendere per la prima volta in stagione la spia rossa in casa: «Sono curioso di vedere domani contro l’le risposte che ci saranno da parte della squadra, così prenderemo coscienza di tutto il lavoro che c’è ancora da fare – ha detto alla vigilia in conferenza Gian Piero Ventura -. Non è un risultato negativo o positivo a cambiare quello che hai dentro, se invece cambi in base a un risultato vuol dire che non potrai andare avanti».Anche per la sfida dell’Arechi di domani pomeriggio il tecnico dei granata dovrà fare i conti con le solite e numerose assenze: «Firenze, Giannetti e Cicerelli, ritorneranno martedì in gruppo e penso che per Cremona saranno disponibili, dopo la sosta potremmo riavere Billong a pieno regime se non mette il piede in un’altra buca. Per qualche convocato invece, vedi Karo e Lopez, faremo le verifiche del caso domani mattina e di conseguenza sceglierò il modulo in base a chi giocherà. Dziczek? Anche io non vedo l’ora che giochi, a breve toglieremo questo dubbio». Presente tra i convocati ancheche stringerà i denti e scenderà in campo.