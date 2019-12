Nessun ribaltone, né per scelta della società e né per scelta del tecnico. E così Gian Piero Ventura resta al suo posto. Almeno per il momento. Perché, probabilmente, la gara di domenica sera contro il Crotone, altra squadra in crisi di risultati, potrà diventare davvero il crocevia di una stagione che inizia seriamente a complicarsi. Da domani mattina, intanto, la Salernitana tornerà a lavoro per iniziare a preparare la gara dell’Arechi, ma lo farà facendo la spola tra i campi di allenamento della provincia e un provvisorio quartier generale, non ancora comunicato, dove la squadra rimarrà in ritiro fino al giorno della partita.



Per il prossimo turno Ventura perderà Maistro per squalifica e forse anche Akpa Akpro uscito malconcio al termine del primo tempo con il Cittadella a causa dell’ennesimo problema muscolare. © RIPRODUZIONE RISERVATA