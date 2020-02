Riprendere la marcia verso il secondo posto. Immediatamente. La Salernitana ha ben chiaro il suo obiettivo alla vigilia della sfida casalinga contro il Livorno, parola di Gian Piero Ventura: «È una partita delicata per tanti motivi, loro ovviamente scenderanno in campo con la bava alla bocca. Noi siamo in emergenza ma abbiamo il dovere di provare a vincere – ha detto alla vigilia in conferenza stampa il tecnico dei granata -. Se ci riusciamo possono cambiare molte cose, marzo si avvicina e ora i punti cominciano a pesare. Oggi i risultati cominciano a incidere perché la classifica si sta delineando. Sarà una gara complicata per molti aspetti, in Serie B se sbagli approccio vai sotto. Dovremo leggere bene le situazioni e avere voglia di essere protagonisti».



Per la gara di domenica pomeriggio all'Arechi il tecnico dei granata dovrà rinunciare non solo a Lombardi e Akpa Akpro, ma anche a Cicerelli e Curcio: «Siamo contati, per cui non c'è molto da studiare - ha detto sempre Ventura nel corso della conferenza - Abbiamo già superato un'emergenza, dovremo superare anche questa. Solo per Curcio si può parlare di infortunio muscolare, Cicerelli ha invece un problema al ginocchio. Speravo di recuperare quest'ultimo ma non è migliorato. Gondo o Jallow dall'inizio? Ho già deciso, è più probabile che giochi Jallow. Giocherà anche Capezzi».