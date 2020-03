«Era una partita da zero a zero. Per quanto visto in campo la sconfitta è immeritata, ma io... sono soddisfatto». Ventura esce dallo Stirpe con qualche convinzione in più, nonostante l'1-0 rimediato contro il Frosinone, perché «la prestazione fornita su un campo difficile e contro una squadra così forte, fa capire che se recuperiamo giocatori possiamo sederci anche noi al tavolo». Quello delle squadre che si contenderanno un posto in massima serie agli spareggi post-season. Cerotti alla vigilia, personalità nei primi 20', poi i ciociari hanno iniziato ad accelerare e la Salernitana ha pagato l'errore sul gol di Novakovich, senza riuscire a rendersi pericolosa, se non nel recupero con Migliorini.

L'ANALISI

«Non abbiamo concluso mai nello specchio della porta, è vero, però neppure Micai ha fatto interventi - ribatte l'allenatore - È evidente che non potevamo essere una macchina da gol, per le situazioni che si sono venute a creare. Abbiamo messo un paio di cross che sarebbero stati sfruttabili se ci fosse stato Djuric, invece c'era Jallow da cui non si può pretendere il colpo di testa. Però in alcuni momenti abbiamo fatto la partita, giocando con raziocinio e lucidità. Nel primo tempo abbiamo messo il Frosinone in difficoltà e nel secondo abbiamo sofferto il giusto. Mi auguro che questa prestazione sia l'inizio del nostro campionato. Sotto l'aspetto tecnico abbiamo fatto qualche errore in più forse, ma noi abbiamo giocatori che vengono dalla C e i gialloblù alcuni che vengono dalla A. Siamo venuti a Frosinone con grande personalità, costringendolo a buttare spesso palla via e andandolo a prendere discretamente alto. Certamente potevamo fare meglio in attacco. Movimenti forse sbagliati? Sì, ma abbiamo anche servito male le punte. A Jallow non va data la palla tra i piedi, ma in velocità». Tuttavia, una volta in svantaggio, per la Salernitana di cambi per capovolgere la partita non ce n'erano. «Giannetti non era in grado di entrare, aveva avuto fastidi alla vigilia e speravo potesse stare meglio, ma quando è andato a scaldarsi ha accusato ancora noie», svela il mister. Per il tecnico granata c'è il canonico bicchiere mezzo pieno: «Abbiamo seminato tanto in questi mesi, i giocatori sono cambiati rispetto a qualche tempo fa. Prendete Maistro: qualcuno lo reputava improponibile e ha fatto vedere di aver capito tanto. Ma non deve sentirsi ancora arrivato, ovviamente. Tra fare una prestazione come quella di La Spezia ma pareggiando e perdere giocando come oggi... preferisco la seconda. Qualcuno dirà che sono pazzo, ma io considero il risultato come una conseguenza di quello che fai e che sei».

GLI OBIETTIVI

La Salernitana resta in zona playoff, il trainer continua a non considerare la classifica: «Non ne abbiamo mai parlato e non è giusto farlo adesso. La guarderemo a fine marzo, come tutte le altre squadre. Sarà allora che comincerà a delinearsi per gli spareggi promozione, non in chiave secondo posto. Ho detto ai ragazzi che il rammarico doveva esserci a Cittadella, ad esempio, ma non dopo la partita col Frosinone. Aggiungo che, se avessimo giocato sempre così, a organico non dico pieno ma quasi, avremmo potuto avere qualche punto in più». Si torna in campo tra due giorni all'Arechi col Venezia nell'infrasettimanale, in pieno tour de force. «Nella gestione dei cambi ho pensato anche a martedì - spiega Ventura - Akpa non può fare due partite di fila a distanza ravvicinata e l'ho tirato fuori prima. Ecco spiegata anche la sostituzione di Gondo: non avendo Giannetti e non sapendo se recupereremo Djuric, ci sarà da stringere i denti. Ho pensato potesse poi essere l'occasione per vedere Cerci. Doveva rompere il ghiaccio, ma non mi aspettavo niente». Parla di «unico episodio che ha deciso la partita» anche Lopez. Il mancino uruguaiano è rammaricato, ma fiducioso. «Entrambe le squadre hanno giocato a viso aperto. Il Frosinone non ha avuto grandi chance. Purtroppo agli attaccanti oggi sono arrivati pochi palloni, Jallow e Gondo si sono sacrificati tanto. Ci mancavano giocatori importanti come Djuric, che ci fa salire tanto. La prestazione è stata buona, se continuiamo così, possiamo fare tanti punti. Dall'inizio del girone di ritorno è partito un bel processo di crescita e non dobbiamo mollare, concentrandoci partita dopo partita. Ora ricarichiamo le pile, martedì col Venezia ci aspetta una partita ostica».

