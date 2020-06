La buona notizia è che Gian Piero Ventura per la trasferta di Chiavari contro la Virtus Entella riavrà a disposizione Jallow e Gondo, i due attaccanti infatti saranno nuovamente convocabili dopo il turno di squalifica scontato contro il Pisa. La brutta notizia è che sarà invece assente Cristiano Lombardi, la colpa è del cartellino giallo rimediato dall’esterno scuola Lazio all’inizio del secondo tempo della gara dell’Arechi di sabato pomeriggio. Ma a preoccupare un pò il tecnico dei granata non è soltanto la squalifica, nelle prossime ore infatti Lombardi si sottoporrà a dei controlli medici per capire se il fastidio al ginocchio sinistro avvertito contro il Pisa nella stessa azione in cui ha rimediato il cartellino giallo è già superato. © RIPRODUZIONE RISERVATA