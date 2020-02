Già dopo la vittoria (sofferta) contro il Trapani aveva ammesso le sue colpe per il mancato turnover, oggi ancora di più Gian Piero Ventura sembra essere convinto a cambiare almeno in piccola parte la sua Salernitana. Lo sforzo fatto da parte di qualche giocatore negli ultimi mesi è stato del resto evidente, e così contro il Chievo Verona nel posticipo di lunedì sera l’undici inziale potrebbe subire qualche modifica. Se in difesa il tecnico della Salernitana vorrebbe evitare l’alternanza, a centrocampo e in attacco invece dei cambi sembrano scontati. Necessari. Kiyine sarà la prima novità dopo la panchina nell’ultima giornata, l’altra potrebbe essere Di Tacchio che scalpita per una maglia da titolare (possibile l’esclusione di Maistro). In attacco, invece, sarà ballottaggio tra Giannetti e Jallow per affiancara Djuric e prendere così il posto di Gondo apparso decisamente in calo contro il Trapani. © RIPRODUZIONE RISERVATA