Stop agli allenamenti, stop ai campionati e di conseguenza stop anche alle consuete interviste. Ma nelle ultime ore l'allenatore della Salernitana Gian Piero Ventura è tornato a parlare, toccando anche la questione rinnovo del contratto: "Il discorso è stato sfiorato ma non affrontato, servono condizioni reciproche. Sono venuto a Salerno per una ricostruzione, in futuro ci deve essere grande ambizione. E io ci sono” - ha detto il tecnico dei granata a La Gazzetta dello Sport - "Cerci? C’è stato un attimo in cui ho temuto di non farcela. Dopo due anni senza giocare era davanti a una montagna da scalare. Però mi ha sorpreso, perché non ha mai mollato e la montagna l’ha scalata a mani nude. Nella penultima gara ha debuttato dall’inizio e fatto vedere cose importanti. Dopo un lungo stop come questo sarà dura per tutti ripartire, mi basterebbe averlo all’80%".



Aspettando di capire se le ambizioni della Salernitana porteranno al tanto atteso rinnovo, Ventura intanto spegne le voci riguardanti il possibile ritorno al Torino da direttore tecnico: "Girano queste voci, me lo sono anche chiesto. Però il profumo dell’erba e la voglia di campo, il confronto con i giocatori e la loro crescita, sono cose che ho dentro. Sono ripartito per riprendermi tutto questo, ora che ce l’ho voglio ripartire”. Capitolo Coronavirus e quarantena obbligatoria a Salerno con la moglie: "Devo dare atto al governatore della Campania De Luca che con il suo rigore è stato molto efficace, qui sentiamo meno il problema rispetto a come mi dicono si viva al Nord. Ci sentiamo tutelati. Non usciamo, anche se vorrei almeno prendere gli abiti estivi, qui ci sono 24-25 gradi e ho ancora il cappotto e i maglioni. Da oggi però comincio un lavoro con il preparatore e ci colleghiamo via Skype con i giocatori per qualche esercizio". © RIPRODUZIONE RISERVATA