Si ritorna (finalmente) in campo. Terminata la lunga sosta, la Salernitana è pronta per iniziare il girone di ritorno. Domenica pomeriggio trasferta a Pescara per i granata cge dovranno rinunciare a Karo, Kiyine e Di Tacchio per squalifica, ad Aya e Curcio che ancora non sono stati ufficializzati, a Firenze e Cerci fuori ormai dal progetto tecnico ed anche a Djuric che ha rimediato una botta al ginocchio (nelle prossime ore si conoscerà l’entità dell’infortunio):“A Pescara mi aspetto sicuramente una partita importante, con un approccio completamente diverso rispetto a quello di Spezia. Al di là del risultato mi aspetto di vedere una prestazione di squadra che faccia capire chiaramente che il nostro campionato inizia adesso” – ha detto Gian Piero Ventura alla vigilia della sfida dell’Adriatico.



“E’ arrivato il momento di decidere cosa vogliamo diventare: se questa squadra vuole giocare da protagonista nessuno gli vieta di farlo e in diverse occasioni lo abbiamo anche dimostrato” – continua nella disamina il tecnico della Salernitana – “Domani dovremo fare i conti con tante assenze ma in questi mesi abbiamo lavorato su un gruppo con grande impegno e anche nelle ultime settimane la squadra si è allenata molto bene. Dobbiamo scendere in campo con il giusto approccio mentale e mi aspetto risposte importanti da parte della squadra”. © RIPRODUZIONE RISERVATA