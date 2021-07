Salernitana, contatti con l'Atalanta per Zortea e Ruggeri

In attesa della prima amichevole estiva (in programma quest'oggi a porte chiuse contro il Foligno), la Salernitana è impegnata costantemente sul fronte calciomercato.

Lo impone un organico, attualmente, ridotto davvero all'osso. Nelle ultime ore il direttore sportivo Fabiani ha allacciato i contatti con l'Atalanta per provare a chiudere in prestito una doppia operazione (la mancanza di una società infatti condiziona gli acquisti a titolo definitivo).

I granata sono in forte pressing su Nadir Zortea esterno di destra classe 1999 reduce da due stagioni alla Cremonese in B e su Matteo Ruggeri esterno sinistro classe 2000 che nella scorsa stagione ha assaporato con l'Atalanta non solo la Serie A ma anche la Champions League.