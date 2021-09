Benevento internazionale, poker di giallorossi in campo

Anche in serie B, il Benevento continua a vantare un profilo di levatura internazionale e a crescere sul piano dell'immagine grazie all'importanza e al valore di molti suoi calciatori. Le convocazioni di ben quattro elementi nelle varie rappresentative segnalano la grande attenzione di cui il club continua a godere nonostante la retrocessione. Se Talbi ha scelto di andare via per il timore di perdere la nazionale, le chiamate da parte dei...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati