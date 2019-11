Il Pescara non sfrutta il turno casalingo e rallenta in classifica: solo 1-1 contro la Cremonese nell'anticipo della 13ma giornata di Serie B. La formazione di Zauri, passata in vantaggio con Galano all'80', è stata raggiunta dagli ospiti al 90' con un gol di Migliore. In classifica il Pescara sale a 20 punti, al 3° posto, mentre la squadra di Baroni è al 15° con a 16 punti. Ultimo aggiornamento: 07:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA