Successo pesante al fotofinish dell'Empoli che al Curi, nel posticipo del lunedì del 25O turno del campionato di Serie B, batte il Perugia 0-1). Decisivo il gol nel finale di Davide Frattesi (44' st). L'Empoli, con la quarta vittoria consecutiva, raggiunge all'8° posto in classifica il Pordenone a quota 36 punti, entra in zona play off e stacca proprio il Perugia che resta a 33. Ultimo aggiornamento: 07:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA