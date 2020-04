In avvio in questi giorni il campionato di serie B Pes, sull’onda delle sfide on line disputate in occasione della Supercoppa di serie C dello scorso anno. Anche la Juve Stabia prenderà parte al torneo, come annunciato in mattinata dal club: “La Juve Stabia prenderà parte al campionato Serie Be Sports che vedrà la luce domenica 5 aprile, quando verrà sorteggiato il calendario. La società ha scelto di aderire ad una iniziativa fortemente voluta dalla Lega di B e lo ha fatto in grande stile. “Abbiamo colto questa opportunità - spiega il presidente della Juve Stabia, Andrea Langella - per diverse ragioni. Ovviamente, in un momento così particolare gli e-Sports hanno una valenza importante perché possono aiutare, seppur in maniera virtuale, a mantenere vivo il sostegno per la propria squadra del cuore, ma soprattutto in prospettiva questo tipo di attività potrebbero fidelizzare ai nostri colori un pubblico giovane che oggi si sta allontanando dagli stadi e del quale sentiamo di avere invece crescente bisogno”.

A rappresentare i colori della Juve Stabia sarà il “Pro Player” Maurizio Sarcina del Team Revolution, con il quale la società ha sottoscritto un contratto di collaborazione. Sarcina è uno degli uomini di punta di questa prestigiosa compagine: professionista da tre anni, è tra i migliori 16 specialisti in Italia essendosi qualificato diverse volte per le finali nazionali di PESleague. Appassionato anche di calcio giocato, milita in Promozione. “Sempre in tema di e-Sports sono in cantiere altre iniziative che coinvolgeranno i calciatori delle squadre di B - conclude il presidente Langella - e noi ci faremo trovare pronti per recitare un ruolo importante anche in questo tipo di competizioni che, come detto, possono avvicinare al nostro club i tifosi del futuro”. © RIPRODUZIONE RISERVATA