La Salernitana resta nel limbo, si tiene pronta per ogni evenienza e... attende. Non c'è ancora accordo tra Figc e Governo sul protocollo medico di ripresa e il premier Conte potrebbe intervenire in prima persona già domani, quando faranno altrettanto i suoi omologhi in Inghilterra e Germania. Il nodo è l'eventuale positività di un atleta a campionato ripreso: in quel caso, mettere in quarantena solo l'interessato e continuare a far giocare gli altri, pur sottoponendoli a controlli, cozzerebbe coi Dpcm. Inoltre, va bene isolare il gruppo squadra in ritiro dal 18 per l'auspicata ripresa degli allenamenti in gruppo: ma con il campionato riprenderebbero poi viaggi, trasferte, inevitabili contatti con l'esterno e sarebbe impossibile garantire il rischio zero. Mentre si cerca l'intesa con le istituzioni (a loro volta divise tra diverse correnti interne), società e calciatori aspettano. Si continua a prendere tempo.

GLI ALLENAMENTI

Da ieri è possibile allenarsi individualmente nei centri sportivi. Crotone, Pescara e Trapani in B hanno aperto i campi ai loro calciatori, assistiti da un componente dello staff tecnico e uno dello staff medico a debita distanza e nel rispetto dei dettami del Governo. Ingresso a turni, lavoro aerobico, niente pallone né contatti, vestiti propri indosso e da lavare a casa, come le proprie persone, essendo gli spogliatoi off limits. Oggi riprendono Pordenone e Spezia, domani il Frosinone, nei prossimi giorni Entella ed Empoli. Le altre, invece, non forniscono ancora comunicazioni, Salernitana compresa. Il club granata è pronto dal punto di vista logistico e delle strutture, ma per avviare la macchina dei controlli medici che accertino la negatività al Covid-19 di ogni tesserato serve una settimana almeno. Considerando che - se davvero il 18 si riprendesse in gruppo - prima di andare in ritiro obbligatorio ogni tesserato dovrebbe sottoporsi nuovamente a tamponi e test sierologici, il club potrebbe anche decidere di attendere quel momento per i controlli. Risulterebbe costoso e poco etico farne due nel giro di pochi giorni, oltre che superfluo. Riprendendo a lavorare individualmente nei centri sportivi, i calciatori infatti sarebbero pur sempre liberi di tornare a casa, andare a fare spese e avere contatti con parenti.

LE DECISIONI

La Lega B si riunirà entro giovedì. Prima, cioè, del Consiglio Federale dell'8 maggio in cui la discussione potrebbe incentrarsi su tempi e modalità di ripresa o su come attribuire i verdetti a tornei che non potranno ricominciare. Dipenderà dal Governo e poi dall'Uefa. È un gioco a cascata: se ad agosto fossero portate a termine Champions ed Europa League, a settembre inizierebbe la nuova stagione e l'Italia dovrebbe comunicare le proprie partecipanti alle coppe 20-21. A tavolino o sul campo, dunque, la Serie A dovrebbe finire. Di riflesso anche la B sarebbe costretta a indicare promosse e retrocesse e diverrebbe impossibile sposare l'ipotesi di ricominciare a settembre che qualche presidente fa serpeggiare. Diverso sarebbe il discorso se anche l'Uefa prorogasse la stagione a tutto il 2020. La linea attendista, però, inizia a non piacere a molte componenti.

LE POLEMICHE

Ieri il difensore della Salernitana, Aya, ha condiviso sui social una dura nota dell'ex granata Perticone nei confronti del ministro Spadafora: «Quando disse a inizio emergenza che il calcio sarebbe dovuto uscire dalla propria bolla avevo già capito che non aveva capito. La vera bolla è la demagogia, il celare l'incompetenza con le banalità». Più soft l'approccio di Umberto Calcagno, vicepresidente Assocalciatori: «Qualora fosse possibile ricominciare, il calcio deve farsi trovare pronto a prendersi le responsabilità del caso. Dobbiamo essere compatti, credendo tutti nella ripresa. Ricorsi e responsabilità legali? Più che i tribunali servono dottori: spero non si vada verso contenziosi, saranno i protocolli medici a dire come gestire la situazione. L'ok anche agli atleti di sport di squadra per allenamenti singoli è l'apertura che chiedevamo; i calciatori hanno bisogno di mantenere l'attività fisica a un certo livello, indipendentemente dalla ripresa o meno dei campionati». Anche i calciatori della Salernitana fremono. Dopo Cerci, rientra in città anche Lombardi, che prima del lockdown era tornato nella sua Viterbo per curarsi. Pure lui, come da disposizioni governative, dovrà osservare 14 giorni di isolamento. E Gondo su Instagram pubblica un video dell'Arechi in lontananza, dal balcone di casa sua, con la scritta (in greco, probabile omaggio all'amico Karo) «andiamo insieme». Intento chiaro.

