C’è il Frosinone, accanto allo Spezia dei miracoli, secondo con 12 risultati utili di fila.



Con il quarto successo per 1-0 consecutivo, la squadra di Nesta sconfigge il Perugia. I ciociari si fanno vivi con l’angolo di Ciano, Krajnc di testa spedisce fuori di un soffio. Proprio Ciano esce alla mezzora, per la serie B è un valore aggiunto, il Frosinone nel primo tempo non è più pericoloso. Dopo l’intervallo si fa male Gyomber, il difensore slovacco esce piangendo dopo la torsione innaturale del ginocchio. Il portiere umbro Vicario ritorna reattivo, per due volte su Novakovich e sul colpo di testa di Citro. E’ lo svedese Rohden a far gioire lo Stirpe, con una bordata dal limite dell’area, Cosmi non fa meglio di Oddo, al Perugia.



Per un giorno la Cremonese sprigiona tutto il potenziale, ne fa 5 al Trapani e Castori potrebbe essere a rischio esonero, due mesi dopo il subentro a Francesco Baldini. I grigiorossi mostrano il talentuoso Gianluca Gaetano, 19 anni, arrivato dal Napoli, i siciliani rispondono con Biabiany. Il primo gol è su lob di Gaetano, sull’uscita di Carnesecchi, Palombi è solo e la spinge in porta. Al quarto d’ora il raddoppio, Palombi serve Zortea, che lancia Valzania sponda per la doppietta di Palombi. Il tris è su tiro di Migliore, diventa un assist per Gaetano, al primo gol in B. Entra al suo posto Piccolo, che si procura e trasforma il rigore del poker, per fallo di Dalmonte. C'è gloria anche per Migliore: il terzino sinistro fa cinquina su cross di Zortea, pure tra i migliori. Il norvegese Strandberg si fa espellere per un'entrata a forbice, aggravando le difficoltà del Trapani, a 7 punti dai playout, dalla Cremonese, appunto.



