Continua la serie negativa per i giallorossi, freschi di promozione in serie A. La formazione è rivoluzionata, Inzaghi passa al 4-4-2 e schiera subito i giovani Basit e Di Serio. Ma al 35' è il Trapani ad andare in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo: traversa di Luperini, Pagliarulo riprende e segna. Al 73' il raddoppio di Coulibaly. © RIPRODUZIONE RISERVATA