E’ testa a testa tra Juve Stabia e Benevento nel singolare torneo Be Sports in atto in queste settimane con i club di serie B che tornano in campo con i propri rappresentanti per un torneo che diventa avvincente in attesa di rivedere in campo i protagonisti in maglia e pantaloncino. Domenica scorsa si sono disputate ben quattro giornate, la terza e la quarta di andate e ritorno con la compagine gialloblù che balza in vetta a 18 punti grazie alle vittorie su Perugia (0-2 e 4-0) e sull’Ascoli (1-3), infliggendo ai marchigiani la prima sconfitta del torneo. Sconfitta vendicata poi nel turno successivo con il trionfo per 2-1 dei bianconeri. La Juve Stabia ha scavalcato il Benevento, che, superato per due volte il Cosenza è frenato dalla Salernitana (un successo per i granata ed un pari nei due derby). Il 23 aprile il prossimo turno. © RIPRODUZIONE RISERVATA