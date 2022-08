Sorrento, il giovanissimo Matteo Del Gaudio al Benevento

Il responsabile del vivaio del Benevento, Simone Puleo (qui in foto insieme al segretario del nostro settore giovanile Francesco Iaccarino), fa spesso capolino allo stadio Italia. Il rapporto con il club giallorosso è consolidato, come dimostrano i trasferimenti nel Sannio dei nostri Matteo Marzulillo (2004 adesso in forza alla Juve Stabia) e Matteo Ruggiero (2006 riconfermato per il terzo anno dal Benevento che lo ha promosso in Under 17). Adesso è il turno di Matteo Del Gaudio, talento classe 2008, che approda al Benevento. Il giovane regista costiero è dunque il secondo ragazzo che il Sorrento porta quest’estate tra i professionisti, dopo il passaggio di Staiano al Napoli. La “certificazione” dell’ottimo lavoro svolto da tecnici e dirigenti del vivaio del Sorrento, capeggiato da Raffaele Ruggiero.