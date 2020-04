Dopo la decisione della Figc di sospendere definitivamente le attività ed i tornei organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico, il presidente della Juve Stabia, Andrea Langella, scrive a tutti i calciatori, dirigenti, tecnici legati al club stabiese: “In questo drammatico e difficile momento – si legge nella nota ufficiale -, il Presidente Andrea Langella, nel prendere nota delle disposizioni federali di sospendere lo svolgimento dei Campionati e dei Tornei organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico, stagione 2019/2020, ringrazia i giovani atleti, i dirigenti, lo staff tecnico, medico, sanitario ed i collaboratori tutti per l'impegno profuso e l'attaccamento manifestato verso i colori sociali della Juve Stabia esortandoli, nel contempo, a non mollare proseguendo con il mantenimento della forma fisica e mentale, in modo da essere pronti alla ripresa delle attività della prossima stagione. Un ringraziamento va indirizzato anche ai Referenti e Responsabili dei Centri Sportivi “Leone” e di Casola, alle società affiliate e alle scuole calcio che hanno collaborato costantemente con la società gialloblè, con l’augurio di ripartire con forza, entusiasmo e determinazione nella prossima stagione”. © RIPRODUZIONE RISERVATA