Niente Pajač e neppure Liotti, a sorpresa la Salernitana ha virato in tempi brevissimi sul francese classe 1999 Sanasi Sy regalando così a Castori il rinforzo richiesto. L'esterno mancino arriva a titolo definitivo dall'Amiens, club che milita in Francia nella Ligue 2 (la serie B italiana). Vicinissimo nelle scorse ore alla Sampdoria, Sy invece è ora pronto a legarsi per i prossimi tre anni e mezzo con il club granata. In giornata dovrebbe arrivare in città per mettere la firma sul contratto, dopodiché subito in campo con il resto della squadra.

Cresciuto nel Paris FC, nel 2016 è stato acquistato dall'Amiens dove ha giocato fino a pochi giorni fatta eccezione per la breve esperienza vissuta in prestito nella scorsa stagione con il Tubize in Belgio. Nota negativa lo stop dallo scorso 28 novembre quando Sy giocò 16 minuti nella sfida contro il Troyes.

© RIPRODUZIONE RISERVATA