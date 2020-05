LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finito da poco l’incontro a palazzo Farnese tra il sindaco Gaetanoed i due soci della, Francoe Andrea. Volti tutto sommato distesi tra i due, usciti insieme dalla Casa Comunale, anche se non hanno voluto rilasciare dichiarazioni in merito. Dopo la chiacchierata con il sindaco, e questa appare una buona notizia per i tifosi, i dirigenti si sono intrattenuti sul lungomare, chiacchierando, forse anche per definire i dettagli del riscatto di Francesco Forte, vista l’opzione con il Beveren in scadenza domenica 31. Si attende ora l’ennesimo comunicato, magari congiunto, che, chissà potrebbe chiudere, in maniera positiva, la querelle di questi giorni.