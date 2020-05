L’emergenza epidemiologica prima di tutto, ma il calcio, specie in una città come Castellammare che cerca il suo definitivo rilancio da ogni settore, è sempre al centro dell’attenzione. Anche della politica. Così, nelle ultime ore, a tentare di fare da paciere e ricostituire quell’accordo idilliaco che aveva portato la Juve Stabia in serie B, all’indomani dello scontro tra i due soci, Manniello e Langella, è intervenuto il sindaco Gaetano Cimmino. Il primo cittadino ha invitato i due dirigenti ad un incontro che potrebbe avvenire nei prossimi giorni, sicuramente prima del week-end, per cercare di ricompattare la società: “La Juve Stabia è un bene comune della città, e dobbiamo salvaguardarla. Come Amministrazione ci siamo prodigati per restituire alla squadra il Menti per la ripresa degli allenamenti, abbiamo in programma ulteriori miglioramenti all’impianto, mantenere la serie B è fondamentale per un futuro roseo del calcio a Castellammare”. © RIPRODUZIONE RISERVATA