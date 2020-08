Qualche giorno in più di silenzio che ha fatto storcere il naso alla piazza, ma alla fine il colpo è da novanta. La Juve Stabia ha scelto, e dopo i rumors delle ultime ore ufficializza l’ingaggio di Pasquale Padalino come nuovo allenatore per la stagione 2020/21, quella della rinascita dopo l’amarezza della retrocessione dalla B dopo appena un anno. L’ex Lecce (ha condotto i salentini dalla C alla serie A) sembra l’umo giusto, per carattere ed esperienza per una piazza come quella stabiese.



La società lo ha reso noto con una nota ufficiale, e domani mattina lo presenterà al Romeo Menti: «La SS Juve Stabia comunica che Pasquale Padalino è il nuovo allenatore della Prima Squadra gialloblè. Padalino, nato a Foggia il 26 luglio 1972, ha vestito, da calciatore, la maglia del Foggia, del Bologna, di Fiorentina, Inter e Como. Da allenatore, tra le altre, ha guidato Matera, Lecce, Grosseto e Foggia. Scelta arrivata con decisione per il rilancio della piazza: allenatore di grande carisma e personalità. È stato scelto dal direttore sportivo Filippo Ghinassi, con l'approvazione immediata del presidente Andrea Langella. Verrà presentato alla stampa domani 18 agosto 2020 alle ore 12 nella sala stampa dello stadio Romeo».