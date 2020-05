© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poche parole, un post sul suo profilo, per un sogno che si avvera. Per lui, per i tifosi, per la Juve Stabia: «Ufficiale: la Juve Stabia mi ha comunicato di aver esercitato l’opzione per il riscatto, sono orgoglioso di rimanere in questa famiglia ancora a lungo e difendere i colori di questa città e maglia gloriosa. Adesso andiamoci a conquistare sul campo quello che abbiamo lasciato in sospeso! FF32». Suona così la carica Francesco Forte, lo “squalo” dell’undici di Fabio Caserta, ormai ufficialmente di proprietà del club stabiese. Un primo punto da cui ripartire in vista della ripresa del campionato. 13 gol all’attivo, e dieci turni per tentare di emulare un certo Marco Sau che, nel 2011/2012, contese fino alla fine, con le sue 21 marcature, lo scettro della classifica dei bomber addirittura a Ciro Immobile.