Il problema trasferta persiste. Anche contro un Perugia reduce da cinque sconfitte consecutive, la Salernitana (priva di Ventura colpito da un'indisposizione notturna) è costretta a leccarsi le ferite. Agli umbri basta il gol di Mazzocchi a metà del primo tempo. Ma di fatto sin dall'inizio si capisce che sarà un pomeriggio complicato per la squadra granata (debutto dal primo minuto per Heurtaux) che non riesce ad accendere mai l'interruttore. Nel primo tempo è un vero monologo del Perugia che sbuca un po da tutte le parti con estrema facilità. Tra i più in palla Nicolussi Caviglia che nei primi quindici minuti di gioco si rende anche pericoloso: al 4' ci prova direttamente su punizione e al 15' con un tiro a incrociare. In entrambi i casi Micai è reattivo e respinge il pallone. Al 22', però, non riesce ad opporsi sul destro di Mazzocchi che lo batte sul primo palo a chiusura di una insistita azione dei padroni di casa. La Salernitana prova a reagire immediatamente con Cerci che ci prova dai venti metri con un tiro centrale che non crea problemi. Dopodiché nuovamente il nulla.



E così ad inizio ripresa ecco il passaggio al 3-4-3 con Jallow inserito al posto di Maistro. Il ritmo inizia finalmente a salire e qualche occasione viene creata. Al 54' ci prova Dziczek su punizione ma Vicario è attento e respinge (sul proseguo dell'azione Gondo protesta per un rigore non concesso), quattro minuti più tardi tentativo di Kiyine dalla distanza che si spegne di poco sul fondo. Tempo venti minuti, però, e la pressione della Salernitana rallenta. Merito anche del Perugia che rialza il baricentro tornando con insistenza nella metà campo offensiva. Al 64' Micai si distende e mette in angolo la pericolosa punizione di Nicolussi Caviglia, al 70' invece protegge il primo palo sul tiro di Di Chiara. L'ultimo sussulto é a firma Cicerelli che all'85' sfiora su punizione il pareggio. Finisce 1-0 dopo quasi sei minuti di recupero. © RIPRODUZIONE RISERVATA