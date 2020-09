Novanta minuti positivi. Contro la Ternana la Salernitana di Castori, ancora una volta in formato 3-5-2 e con Guerrieri preferito a Micai, si impone per 3-1 nell'ultima amichevole in programma nel ritiro di Sarnano. Dopo 11' minuti ci pensa il solito Djuric con un perfetto colpo di testa sull'angolo di Cicerelli a sbloccare la partita. Al di la del gol, comunque, i granata si dimostrano non solo propositivi ma anche con le idee chiare dal punto di vista tattico. Al 36', però, Partipilo a sorpresa riporta il punteggio in parità. Ma l'1-1 dura poco. Al 51', infatti, ci pensa Di Tacchio su rigore a riportare in vantaggio la Salernitana, mentre all'89' Giannetti chiude definitivamente la pratica. Da annotare lo striscione "No alla multiproprietà" esposto dai pochissimi tifosi presenti a Sarnano.



Il tabellino

Salernitana (3-5-2): Guerrieri (1’ st Micai); Aya, Migliorini (1’ st Galeotafiore), Lopez; Casasola (48’ st Guzzo), N’Dinga (1’ st Maistro), Di Tacchio (45’ Martorelli), Cicerelli (23’ st Iannoni), Curcio (37’ st Kalombo); Gondo (45’ st Niosa), Djuric (1’ st Giannetti). All. Castori © RIPRODUZIONE RISERVATA