La Serie B apre al Var: lo ha annunciato il presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata ai microfoni di Radio Anch'io lo sport. In particolare, secondo Balata, la nuova misura arriva da un «impulso formidabile da parte del nuovo presidente dell'Aia, puntiamo di partire al più presto. Contiamo di partire con il Var dalla prossima stagione sportiva», così il presidente della Lega di Serie B. Che a proposito della pandemia da coronavirus ha aggiunto: «Siamo in una nuova fase di difficoltà, speriamo di uscirne al più presto con il piano vaccinale. Questa è una crisi strutturale - ha concluso - che durerà per diverse stagioni, ci sono problemi che non riusciamo a risolvere. C'è bisogno di un cambio di passo e di ridare slancio a tutto il sistema calcistico italiano», così Balata nel corso della trasmissione.