Penultima vigilia del 2020 per la Salernitana, domani alle 15:00 la Salernitana sarà impegnata al Penzo contro il Venezia dell'ex Bocalon: «Ci aspetta una gara difficile come tutte quelle di questo campionato - ha detto Fabrizio Castori attraverso una nota pubblicata dal club granata sul sito ufficiale -Il Venezia è una squadra in gran forma, che pratica un buon calcio. Sarà un avversario molto difficile da affrontare, dovremo fare la nostra partita dimostrando ancora una volta di essere squadra. Servirà la massima concentrazione ed attenzione per ottenere un risultato positivo. La squadra sta bene, abbiamo delle piccole defezioni che fanno parte del percorso di una stagione. Siamo pronti ad affrontare questo nuovo ciclo di gare ravvicinate per fare il meglio possibile».

Per la gara di domenica pomeriggio Castori dovrà rinunciare a Baraye e Dziczek.

