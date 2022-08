Vigorito: «Caserta resta in bilico De Rossi? Ancora nessuna firma»

Il pari di Marassi serve a poco per la classifica e forse a nulla per Fabio Caserta. La panchina del tecnico calabrese resta fortemente traballante. Lo sa bene lo stesso allenatore che, prima della sfida con i rossoblu, sembrerebbe aver già salutato la squadra; eloquente anche l'abbraccio in campo con giocatori al fischio finale. Caserta è quindi consapevole che il suo futuro sia quasi segnato; a confermarlo un pensieroso Oreste Vigorito, inquadrato dalle telecamere televisive al fischio finale.



Proprio il numero uno giallorosso, ai microfoni di Sky Sport, ha ribadito come le valutazioni siano in corso: «Caserta, in conferenza pre partita, ha detto di conoscere bene i rischi del suo mestiere. La questione allenatore non comincia stasera e non finisce domattina. Va analizzata in toto la situazione. Spesso però vengono anticipate notizie infondate oppure notizie che diventano infondate in un secondo momento. Su De Rossi abbiamo dato la smentita, non c'è nessuna firma su alcun contratto. Non ho detto però che Caserta rimarrà. Nella scorsa stagione il Benevento, tre partite dalla fine, era promosso in Serie A; poi sono arrivate tre sconfitte e non ho esonerato il tecnico. Aveva un altro anno di contratto e ho pensato potesse cancellare i miei dubbi e timori. Fino alla partita col Frosinone c'è tempo, vedremo cosa succederà. Certamente ci sarà un allenatore in panchina, o Caserta o qualcun altro».

Il patron ha commentato anche la prova della squadra: «Ho visto molto impegno da parte dei ragazzi, nonostante il cambio modulo. L'allenatore ha sempre detto che adatta il modulo agli avversari e allo stato di forma della squadra. Il Genoa ci ha pressato a tutto campo e noi abbiamo risposto allo stesso modo, difendendoci bene, con un portiere che fa sempre il suo dovere. Portare via un punto da un campo come Genova, con un tifo del genere, è importante».



Insomma Fabio Caserta, al momento, resta alla guida del Benevento. Nessuna diversa comunicazione ufficiale in merito. Nel post partita il trainer ha trattato, con un sorriso tirato sulla bocca, l'argomento: «Non esiste alcun giallo. Faccio l'allenatore e do sempre il massimo, ogni giorno. Non siamo partiti bene, perdendo a Genova in coppa e col Cosenza, pur giocando un gran primo tempo senza concretizzare. Nel secondo tempo c'è stato un errore individuale e non ci siamo poi ripresi. Ho letto e sentito cose sulla mia panchina. Prima e dopo la partita col Genoa non ho avuto alcun confronto col presidente. Le valutazioni le farà la società, non devo farle io. Nel frattempo continuerò a lavorare. Se sono stato riconfermato vuol dire che qualcosa di buono, l'anno scorso, è stato fatto l'anno ha precisato Caserta -. Vivo la situazione con serenità perché so di aver sempre dato il massimo. Conosco gli obiettivi con cui siamo partiti, ma certamente non fanno piacere le voci sul mio conto. Se guardo la partita di stasera e considerando che stiamo ad inizio stagione, non sono preoccupato. Quando le cose non vanno bene si dice che la squadra è contro l'allenatore, ma sono cose che non mi risultano. Lavoro per fare il massimo col Benevento fino alla fine».



Dopo lo 0-0 di Marassi ha parlato anche il difensore polacco Kamil Glik: «La settimana non è stata così tranquilla dopo il ko col Cosenza. Oggi abbiamo dimostrato di esserci, speriamo sia una ripartenza. L'abbraccio col mister? È il nostro allenatore fino ad oggi, il presidente poi decide. Noi giochiamo per noi stessi, ci aspetta un anno difficile e ne siamo consapevoli. Ogni partita va sudata. Stiamo facendo gruppo, siamo uniti e volevamo dimostrarlo sul campo. Personalmente sono molto motivato, fin dal ritiro; avevo voglia di continuare col Benevento. C'è un campionato impegnativo, c'è anche il Mondiale e quindi voglio fare molto bene. L'anno scorso, da marzo in poi, ho avuto un periodo complicato a causa di un infortunio e quando sono rientrato non ero al meglio. Ora voglio rifarmi».