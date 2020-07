Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha conferito la cittadinanza onorario della città al presidente del Benevento calcio, promosso in A in largo anticipo sulla fine della stagione. «Oreste Vigorito - ha detto Mastella - sta regalando alla comunità un'impresa eccezionale, l'ha fatta sognare attraverso il calcio e vogliamo che il sogno continui. Concedergli la cittadinanza mi emoziona».



All'allenatore Filippo Inzaghi e al direttore sportivo Pasquale Foggia è stata conferita una targa. «Questa onorificenza vale per me e per la mia famiglia, dalla gente di Benevento abbiamo sempre ricevuto affetto - ha detto Vigorito - La città sa entrare nel cuore delle persone. La promessa che faccio è che l'anno prossimo usciremo dal campo sempre a testa alta».