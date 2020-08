Un amore incondizionato verso la propria squadra di calcio, la Virtus Entella di Chiavari in serie B. Per l'ultima giornata di campionato ieri sera sei tifosi, complice lo stadio chiuso per il coronavirus, hanno affittato una tripla gru e hanno deciso di seguire il match casalingo contro il Cittadella, finito con la vittoria dei veneti 3-2, in cima al cestello con tanto di casco di sicurezza, sciarpe, bandiera e striscione. Una sconfitta indolore, visto che l'Entella si era già salvata.

Alla fine, nonostante la sconfitta, i calciatori dell'Entella sono andati a salutare i fedelissimi e hanno deciso di regalare loro sei maglie ufficiali. Ovviamente la foto dei tifosi di Chiavari (Genova) sulla gru è diventata virale sui social. Cosa non si fa per amore della propria squadra...

