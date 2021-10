Castellammare e Torre Annunziata, no biglietti per Turris e Puteolana

Niente trasferta per i tifosi della Juve Stabia e del Savoia. Due ordinanze prefettizie vietano la vendita di tagliandi ai residenti nel comune di Castellammare di Stabia in relazione alla partita Turris-Juve Stabia in programma a Torre del Greco sabato 30 ottobre, e nel comune di Torre Annunziata per la partita Puteolana-Savoia che si giocherà a Pozzuoli domenica 31 ottobre.

Le ordinanze «recepiscono la determinazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive operante presso il Ministero dell'Interno che aveva evidenziato profili di rischio per la situazione dell'ordine pubblico connessi alle forti rivalità esistenti tra le contrapposte tifoserie», spiega una nota della Prefettura di Napoli.