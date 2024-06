Casertana, cambia tutto: Degli Esposti saluta, Cangelosi forse resta. Svolta inattesa in casa rossoblu. Ieri mattina a Caianello, presso gli uffici del patron, era in programma l'incontro di mister e ds con il presidente D'Agostino. Degli Esposti però non c'era. In tarda mattinata il comunicato con cui la società ha annunciato la chiusura del rapporto con il direttore sportivo umbro: «La Casertana Fc comunica che, alla scadenza naturale del contratto prevista per il 30 giugno, si divideranno le strade con il direttore sportivo Alessandro Degli Esposti. Al direttore va il ringraziamento per il lavoro svolto in questi due anni al servizio dei colori rossoblù e un augurio di un prosieguo di carriera di ricco di soddisfazioni personali e professionali». Colto di sorpresa anche il presidente D'Agostino che era convinto della riconferma del dirigente. Passo indietro di Degli Esposti probabilmente motivato da una mancata condivisione dei programmi sportivi per la prossima stagione.

LA PANCHINA

LE MANOVRE

Diversa la posizione di: il tecnico, ieri, si è lungamente confrontato con il presidente. I due hanno fatto il punto a mente fredda sulla stagione appena conclusa, messo sul tavolo le rispettive posizioni sulle divergenze passate e confrontato i rispettivi piani per il futuro. Stretta di mano e arrivederci a presto per decidere dellache. L'inatteso addio di Degli Esposti, però, rallenta la programmazione sportiva del prossimo campionato.D'Agostino non se lo aspettava e neppure gli altri dirigenti: non più tardi di qualche giorno fa ilaveva postato una foto che lo ritraeva con Degli Esposti e la figlia del presidente Mena in cui lasciava chiaramente intendere che il ds sarebbe rimasto a Caserta . È evidente che il ripensamento del ds risale a poche ore fa. Probabilmente dopo un confronto avuto nella serata di mercoledì con il patron sulle strategie societarie per il futuro. Piani che si intersecano fittamente con il prossimo inizio dei lavori di ricostruzione del “” che, assicura il patron, cominceranno entro fine mese.

L'idea della proprietà pare sia quella di ringiovanire la squadra, rispetto a quella dello scorso campionato per costruire una formazione con tanti talenti, in grado di crescere nel tempo e provare l'assalto alla B nello spazio di due o tre stagioni. Progetto a media scadenza che avrebbe incontrato il gradimento di Cangelosi ma non quello di Degli Esposti. Questo il probabile motivo del repentino addio. Se confermato il piano di ringiovanimento potrebbero finire in bilico le riconferme dei giocatori più esperti. Montalto e Casoli in particolare (entrambi over 35) ma forse anche Carretta potrebbero essere chiamati a cercare altre destinazioni. Ancora presto, certo, per fare valutazioni, anche perché fin quando non ci sarà un diesse sarebbe prematuro prendere decisioni definitive.Il mercato apre il primo luglio, fino al 30 giugno i contratti dei calciatori in scadenza sono ancora validi e quindi di tempo ce n'è. Però sono ore di profonda riflessione per D'Agostino che si trova ad affrontare una questione che non era affatto all'ordine del giorno.

Il presidente non aveva pensato all'evenienza di sostituire Degli Esposti ed ora è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo senza avere, al momento, idee sul punto. Per il ds umbro, invece, le offerte non sembrano mancare. Potenza, ma anche Gubbio e addirittura la Juve Stabia che giocherà in cadetteria avrebbero preso informazioni su di lui e non è detto che anche quelle sirene di mercato non abbiano pesato sulla scelta di salutare la Casertana. Sviluppi sono attesi nelle prossime ore. Di certo dalla piazza, che spera di avere una squadra competitiva per le prime posizioni anche nel prossimo campionato. Presto per fare pronostici: non c'è ancora un diesse e sulla riconferma di Cangelosi non è ancora tempo di mettere la mano sul fuoco. Di certo l'addio di Degli Esposti è un nuovo capitolo delle spesso caotiche estati calcistiche all'ombra della Reggia. Saluta un ds che in D come in C ha messo a buon frutto le risorse investite dalla società in termini di budget costruendo due squadre che hanno raggiunto il terzo posto prima e il quarto in C poi. Risultati che non sarà facile chiudere in un cassetto e accantonare nell'album dei ricordi felici.