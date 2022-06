Aggressione a Micovschi, ridotti i Daspo ai tifosi

Sono stati ridotti i Daspo nei confronti dei cinque tifosi dell'Avellino coinvolti nell'aggressione ai danni del calciatore Claudiu Valentinu Micovschi avvenuta lo scrso 4 maggio al termine della partita dell'Avellino contro il Foggia e che comportò l'eliminazione dai play off della squadra biancoverde. Il questore di Avellino, Maurizio Terrazzi, aveva stabilito in 6 anni la durata del provvedimento per quattro di loro e a 5 anni per il quinto. Tutti con l'obbligo di firma. Il giudice ha accolto le tesi degli avvocati Nicola D'Archi, Fabio Tulimiero e Gaetano Aufiero e ha attenuato le misure disponendo 3 anni per quattro tifosi oltre all'obbligo di firma. Per uno il Daspo durerà solo nove mesi.