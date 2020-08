Era tra i pupilli di Maurizio Sarri ai tempi dell’Empoli ed ora è il leader preannunciato della mediana corallina: Franco Signorelli è ufficialmente un nuovo calciatore della Turris.



Centrocampista classe 1991 di origini venezuelane, «Signorelli - annuncia il club - vanta un curriculum di assoluto rilievo: di fatto, ha sempre militato in categorie superiori, calcando a lungo i campi di serie A e B, soprattutto con le maglie di Empoli (con Maurizio Sarri allenatore) e Salernitana, ma ha giocato in cadetteria anche a Terni e La Spezia. Nel recente passato, la scelta di fare un'esperienza nella serie A rumena nelle fila del Voluntari; poi il rientro in Italia, durante lo scorso mercato invernale, grazie all'accordo con la Vibonese prima dello stop ai campionati per quella che, finora, è stata l'unica esperienza in terza serie della sua luminosa carriera. Un autentico colpo di mercato quello messo a segno dal direttore generale Rosario Primicile, che ha definito una trattativa importante agevolata dagli ottimi rapporti professionali con gli agenti del calciatore, Francesco Iovino e Matteo Coscia».



La firma è arrivata questa mattina, presso gli uffici dello stadio Liguori, «alla presenza anche del presidente Antonio Colantonio, del figlio Onofrio e del direttore sportivo Piedepalumbo».



L’ex Empoli giunge a Torre del Greco con un consistente carico di motivazioni. «Sin dai primi contatti – commenta a margine della firma – mi ha rapito l'entusiasmo mostrato dalla società. Sono stato accolto da una dirigenza fatta da persone perbene ed ambiziose. Mi reputo un calciatore abituato a far parlare il campo: con la giusta preparazione mentale e fisica, sono certo di poter diventare un riferimento per questa squadra e di integrarmi alla grande con l'allenatore ed i nuovi compagni».



Nel pomeriggio si è poi svolta in diretta streaming, sulla pagina ufficiale Facebook della società, la conferenza di presentazione degli ultimi acquisti corallini. Insieme a Singorelli, Rainone, Persano, Lorenzini e Abagnale, presenti anche il presidente Colantonio ed il direttore generale Primicile.



Non le manda a dire il patron, quando si parla di campionato, avversari ed obiettivi stagionali. «Se devo giocare per perdere, piuttosto non gareggio. Il nostro obiettivo non è la salvezza: stiamo costruendo questa Turris con intelligenza, puntando a migliorarci significativamente rispetto allo scorso anno in considerazione del salto di categoria, badando non solo all’aspetto tecnico ma anche a quello umano. Proprio per questo tengo a sostenere io l’ultimo colloquio prima della firma: voglio valutare la persona, perché il nuovo corso della Turris deve essere fondato su uomini che condividano il nostro progetto e che vogliano crescere con noi. Solo se c'è condivisione di fondo, solo se si fissano per bene i pilastri, si possono centrare risultati importanti».



A breve il lancio della nuova campagna abbonamenti. «Ho atteso il certificato del sintetico – continua Colantonio - che ci consentirà a strettissimo giro di tornare ufficialmente a casa. Ora che il certificato c’è, potremo procedere (da qui a breve) alla presentazione della campagna abbonamenti. Rispetto a questo voglio lanciare un messaggio ai tifosi: l’abbonamento è un atto di fede, non un gesto di convenienza. Molto probabilmente non ci sarà la possibilità di seguire, causa Covid, tutte le gare interne, ma non dovrà esser questo ad orientare la scelta. Del resto, se io stesso avessi voluto agire per convenienza, non avrei certo piazzato acquisti di tale spessore».



Pronto a prendere per mano la nuova Turris, l’ultimo acquisto Franco Signorelli. «Arrivo a Torre con entusiasmo, intenzionato a dare il massimo per realizzare le ambizioni della società, del gruppo e quelle mie personali. Cosa mi porto dietro degli insegnamenti di Sarri? L'importanza del lavoro costante e intenso, e l’idea di giocare sempre la palla in avanti».



Quindi l’ex Casertana Pasquale Rainone. «A Caserta sono cambiati gli equilibri ed i programmi tendono al ridimensionamento. Qui a Torre ho trovato entusiasmo, idee chiare e tanta voglia di crescere per centrare risultati importanti. Se D’Angelo mi raggiungerà? L’ho sentito ieri, chissà».



Paragonato a Cavani ai tempi della Primavera del Napoli, Mattia Persano si ritrova adesso alla Turris dopo la breve esperienza al Rieti. «Se mi pesa l’etichetta del vice Longo? Per niente. Anzitutto perché ho conosciuto Fabio, un ragazzo eccezionale. Se dovesse esserci questa concorrenza, sarà per me solo uno stimolo ulteriore a far bene, così come lo era l’accostamento a Cavani: un motivo d’orgoglio, un incentivo a fare sempre meglio».



Duttile e pronto ad adattarsi alle esigenze di squadra, l’ex Picerno Filippo Lorenzini. «Se preferisco giocare in una difesa a tre o a quattro? È indifferente. Negli anni ho ricoperto entrambi i ruoli, prima nella linea a quattro e più di recente nella difesa a tre, e mi adatto senza alcuna difficoltà».



Torna a Torre del Greco Alessandro Abagnale, dopo la formativa esperienza all’Albinoleffe. «Una scelta dovuta anzitutto alla società, che ha fatto tantissimo per Torre e per la Turris. Per questo, quando c’è stata la possibilità di tornare, non ho avuto dubbi, nonostante la volontà dell’Albinoleffe di rinnovare il contratto».



Illustra le fasi del mercato corallino il diggì Rosario Primicile. «Abbiamo operato in tre fasi – spiega – cominciando dalle conferme di alcuni dei calciatori della passata stagione. Poi abbiamo badato a reclutare giovani di categoria come Abagnale, Lorenzini e Persano, passando quindi a puntare elementi di maggiore esperienza in grado di garantire il salto di qualità. Tutti calciatori, comunque, in grado di prestarsi a diverse soluzioni tattiche».



Al via la prossima settimana la preparazione precampionato. «Cominceremo lunedì – conferma Primicile – mentre oggi abbiamo provveduto ad eseguire i necessari tamponi». Ultimo aggiornamento: 19:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA