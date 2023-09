Trasferta vietata per i tifosi irpini al Menti di Castellammare. Dopo la richiesta dell'ufficio di gabinetto della Questura di via Palatucci, datata 31 agosto scorso, ieri anche l'Osservatorio del Ministero dell'Interno ha espresso parere negativo alla presenza dei residenti della provincia di Avellino nella "città delle acque".

Una decisione che era nell'aria dopo gli scontri dello scorso 2 aprile in cui rimase ferito un poliziotto. Nell'infuocato post gara, alcuni ultrà stabiesi tentarono di assaltare i minivan della carovana biancoverde facendo vivere attimi di terrore ai presenti. Diversi i Daspo emessi nei mesi successivi che, sommati ai precedenti sempre ad alta tensione tra le opposte tifoserie, hanno indotto il Ministero a decidere di far scattare il semaforo rosso. In realtà, per una semplice formalità, l'ufficialità arriverà solo nella giornata di venerdì perché, come da normativa, la parola finale spetterà al Comitato per la Sicurezza convocato dal prefetto di Napoli.

Chiaramente, nella sfida di ritorno in Irpinia, lo stesso provvedimento di divieto sarà applicato nei confronti della tifoseria stabiese. Magra consolazione rispetto ad un presente che vedrà i ragazzi di Massimo Rastelli privati di qualsiasi sostegno esterno in quello che si preannuncia come un catino infuocato. Non a caso, quasi in simultanea, il club del presidente Andrea Langella si è mobilitato per invitare i sostenitori di casa a gremire le gradinate del Menti con l'iniziativa "coloriamoci ancora di più di giallo e blu" rivolta alle scuole calcio del territorio. Centinaia, pertanto, saranno i ragazzi che avranno accesso gratuito allo stadio per sostenere le vespe. Sotto l'aspetto ambientale, quindi, Tito e compagni passeranno in poco più di una settimana dal pienone di passione del Partenio Lombardi al deserto del settore ospiti dell'impianto stabiese. Particolare che la squadra biancoverde, dopo aver steccato l'esordio contro il Latina, non può nemmeno prendere in considerazione essendo chiamata all'immediato riscatto.

Animato dalla voglia di allontanare il fardello delle critiche, intanto, lo staff tecnico ha deciso di programmare cinque giornate di allenamenti a porte chiuse. La prima è stata fissata per questo pomeriggio alle 17.30 con la squadra che si ritroverà dopo le 48 di libertà concesse dall'allenatore. Il segnale delle porte chiuse, non essendoci alcun problema con la tifoseria che ha fatto addirittura sentire il proprio calore al Dino Gasbarro ad una folta rappresentanza della squadra, sta chiaramente ad indicare la volontà di trovare da subito la massima concentrazione. La ricerca dell'equilibrio, soprattutto nella fase di non possesso, resta un problema impellente da risolvere a cui Rastelli e i suoi collaboratori hanno deciso di mettere mano fin da oggi. Esattamente come illustrato fin dal ritiro di Palena da Marco Cossù, i trequartisti Valera e D'Amico, al pari degli attaccanti Marconi, Patierno, Gori e Sgarbi saranno i primi ad essere messi sotto torchio con una serie di ripetizioni per la fase di non possesso.

Attenuanti emotive dell'esordio a parte, anche la prestazione di diversi singoli non ha certamente soddisfatto lo staff di Rastelli. A differenza dello scorso anno, però, proprio l'ampiezza della rosa consente al trainer di Pompei di poter attingere a due mani alla sua panchina. Di conseguenza, mentre in difesa è difficile che cambi qualcosa perché Rigione dovrà scontare un'altra giornata di squalifica, in mediana Sannipoli, Armellino e Pezzella andranno certamente ad insidiare le posizioni di Dall'Oglio, Palmiero e D'Angelo. Davanti a loro sfrenata la concorrenza tra D'Amico e Varela mentre Gori e Sgarbi, dando per inamovibile Patierno, proveranno a scalzare dalla casella dei titolari il discontinuo Marconi. Intanto il giudice sportivo ha squalificato per un turno il secondo portiere biancoverde, Pasquale Pane, per comportamento non corretto nei confronti di un avversario. Stessa sorte per l'allenatore della Juve Stabia, Guido Pagliuca.