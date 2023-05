L'Avellino è orientato a ripartire da Massimo Rastelli. Dopo giorni di approfondite riflessioni e confronti a distanza con Ernesto Salvini, direttore generale in pectore del club biancoverde, sono in forte rialzo le quotazioni relative alla permanenza dell'allenatore di Pompei sulla panchina dei lupi. La clausola salva progetto, quella ormai famigerata del rinnovo automatico in caso di esonero della scadenza del contratto dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025, sta per rivelarsi ciò per cui è stata concepita: una solida assicurazione sulla possibilità di lavorare a lungo termine.

Rastelli sarà dunque l'artefice del pieno riscatto o del fallimento.

Il mister sarà chiamato a indicare unicamente i moduli di gioco che intenderà adottare, con ogni probabilità il 3-5-2 e il 4-3-1-2, e le caratteristiche dei giocatori che riterrà funzionali al progetto.

Spetterà a Salvini, che già domani potrebbe liberarsi dal Siena, scegliere gli interpreti. All'alba di una settimana decisiva per l'avvio della stagione 2023/2024, inizia a intravedersi la linea programmatica del nuovo corso voluto dai D'Agostino, che sono pronti a defilarsi dalle routine gestionali per preservarsi dalle dinamiche quotidiane che spesso ne hanno minato la lucidità nelle scelte. Una sorta di passaggio di consegne che si concretizzerà una volta fissato il budget e concessi pieni poteri all'esperto dirigente laziale.

Salvini manager, accompagnato da collaboratori fidati; Rastelli al comando della nave che ha attraccato con più di una difficoltà nel porto della salvezza nella scorsa annata, ma pure i calciatori saranno chiamati ad assumersi le loro responsabilità. Ci sarà una lista dei desiderati e degli indesiderati, ma chi si immagina una rivoluzione come quella di pancia, controproducente, venuta fuori un anno fa rimarrà deluso.

E sì perché chi è stato blindato e ha deluso le aspettative non sarà messo nella condizione di salutare alle proprie condizioni, in fretta e furia. Anzi. Proprio da chi non ha reso come ci si aspettava, ricoperto da fior fiori di quattrini, si attende il rispetto del contratto non solo in termini formali ma anche di impegno, senza "se" e senza "ma", senza più alibi o tolleranza per comportamenti non propedeutici alla nascita di uno spogliatoio compatto.

Il tempo delle scelte sta davvero arrivando. Tra queste ci sarà un'altra che dovrà prendere Salvini, ovvero quella del via libera per un'amichevole con il Crotone il prossimo 19 maggio. Con buona pace di chi si sente in vacanza da tempo, se arriverà l'ok del dg il test si farà. Non resta che attendere e continuare ad allenarsi agli ordini di Rastelli, che ha dichiarato pubblicamente di non pensare neppure lontanamente alle dimissioni e ha confermato il suo pensiero in occasione della ripresa, post Caporetto alias Monterosi.

Salvo una rescissione, che a oggi appare improbabile, si andrà avanti insieme nonostante sia evidente che bisognerà resettare tutto per ripartire davvero.

Dovrà necessariamente sparire il silenzio in cui la proprietà e l'allenatore sono piombati come naturale conseguenza di un percorso che non è evoluto secondo le attese, complici i limiti che l'organico ha gradualmente palesato fino a frantumarsi in mille pezzi con tanto di remi tirati in barca e ognuno che ha cominciato ad andare per conto suo.

Si volta pagina, senza bagni di sangue dal punto di vista economico. Solo i risultati permetteranno a Rastelli, al suo staff e ai calciatori di riconquistare quella fiducia che hanno perso. Il disamore sarà un ostacolo duro da superare, ma guai a pensare a un "tana libera" tutti. L'Avellino ha cambiato registro e dovranno farlo di pari passo, volente o nolente, tutti i suoi tesserati.