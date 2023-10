Tredici gol in sei gare, nessuna delle quali chiusa senza avere subito almeno un gol: la seconda sconfitta consecutiva della Turris apre il processo alla difesa, che conti alla mano è la più perforata del girone (insieme al Monterosi ultimo in classifica), tanto che nei tre raggruppamenti di serie C ha fatto meglio solo del Rimini (che di reti al passivo ne ha 15).

APPROFONDIMENTI Sorrento, il primo punto fuori casa Maiuri: premio ai sacrifici del gruppo Giugliano, colpo di scena: sulla panchina ecco il redivivo Bertotto Romeo crea, Thiam salva e l'outsider Juve Stabia continua a comandare

Sul banco degli imputati l'atteggiamento tattico di Caneo, sempre portato a giocarsela a viso aperto (questo fa dei corallini il migliore attacco del girone con 14 gol) e il ballottaggio tra i portieri Fasolino e Pagno. Sulla questione legata agli estremi difensori Caneo prova a sgomberare il campo da equivoci, dopo avere dichiarato che un ballottaggio non è auspicabile: «Contro il Foggia spiega il tecnico ho scelto Pagno perché vedevo in lui serenità. La differenza con Fasolino la ritengo minima. Non c'è un caso o un problema portiere». E sul gol dell'1-1 sottolinea come «il tiro di Embalo è stato deviato, mettendolo fuori causa. Per il resto Pagno ha fatto bene, protagonista di buoni interventi».

Su una retroguardia apparsa talvolta distratta Caneo è altrettanto deciso: «Sul primo gol dovevamo essere un po' più attenti, perché siamo andati a raddoppiare sull'esterno, lasciando Embalo da solo al limite. In quel frangente doveva esserci una marcatura precisa. Al di là di questo, sono contento per la prestazione. Inoltre, il loro secondo gol è viziato da un fuorigioco iniziale dello stesso Embalo. A parte la traversa di Marino, non ricordo un Foggia che ha creato pericoli». La Turris ha ripreso ieri la preparazione: nessuno stop, visto che alle porte c'è l'esordio in Coppa Italia (cominciata la prevendita). Domani alle 18.30 al Liguori arriva l'Audace Cerignola.