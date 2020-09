Era tra gli atleti in prova fin dall'inizio del ritiro precampionato. Ora ha definitivamente convinto il tecnico Giacomo Modica ed è stato tesserato. Marco Cuccurullo, centrocampista classe 2000, approda alla Cavese in prestito dal Benevento.



Il giovane calciatore di Vico Equense ha assaggiato il suo primo campionato tra i “grandi” nella scorsa stagione, indossando la casacca del Taranto in Serie D. Ben 25 le presenze con i rossoblu ionici, di cui 21 da titolare, condite pure da un gol nel massimo campionato dilettantistico.



Cuccurullo ha percorso tutta la trafila nel validissimo settore giovanile del Benevento. Centrale di centrocampo, può essere anche impiegato all'occorrenza da centrale difensivo. © RIPRODUZIONE RISERVATA