Anche il derby in esilio Da Giugliano 700 tifosi fanno rotta su Avellino

Saranno almeno 600-700 i tifosi del Giugliano che accorreranno stasera al Partenio-Lombardi di Avellino per incitare la propria squadra. Il derby con la Turris (fischio d'inizio alle 20,30) è un richiamo fortissimo per la torcida gialloblu, alle prese con la terza trasferta di fila in terra irpina e desiderosa di ricevere notizie chiare sul fronte De Cristofaro, lo stadio di Giugliano inagibile dall'inizio della stagione. I tempi per il ritorno a casa non sono stati ancora fissati dall'amministrazione comunale. Che intanto, però, ha fatto sapere di aver quantomeno individuato i fondi, poco meno di 500 mila euro attinti dal bilancio dell'Ente, da utilizzare in gran parte per il rifacimento dell'impianto di illuminazione. «Questa volta non mi sbilancio sui tempi - tiene a chiarire il sindaco Nicola Pirozzi - ma i soldi sono trovati e sono già utilizzabili. Ora bisogna attendere il completamento dell'iter burocratico propedeutico all'affidamento dei lavori. Per quel che concerne i tornelli, i sistemi di videosorveglianza e le vie di fuga, invece, stiamo valutando la possibilità di trovare un accordo con il Giugliano calcio, che potrebbe dunque farsi carico di alcuni lavori di minore entità. Quei soldi sarebbero poi scorporati dal canone dovuto al Comune per la stagione 2022-2023».



Tutto questo, nella migliore delle ipotesi, si tradurrà con un ritorno nell'impianto di casa non prima di dicembre-gennaio. Nel frattempo, i sostenitori dei tigrotti dovranno affrontare altre trasferte e sobbarcarsi ulteriori spese. Da Giugliano, nel pomeriggio di oggi, partiranno centinaia di tifosi. Seicento-settecento, forse anche di più secondo le stime dei capi storici del tifo gialloblu. Molti appassionati raggiungeranno il Partenio-Lombardi in autobus, uno dei quali pagato con il contributo volontario di alcuni amministratori comunali; altri invece arriveranno ad Avellino con mezzi propri. Nessuno, insomma, vuole mancare all'appuntamento di stasera, che fa da sfondo tra due delle tifoserie più calde del panorama calcistico campano. «Per un derby di questa importanza - spiega Salvatore - non si bada a niente, nemmeno ai 60 chilometri che ci separano da Avellino. Per una gara come quella con la Turris non c'è bisogno di essere chiamati a raccolta: la partecipazione dovrebbe essere scontata».

Non mancano, però, accenni polemici all'indirizzo dell'amministrazione cittadina: «Il sindaco - argomenta Giuseppe, altro tifoso gialloblu - ci aveva rassicurati sul fatto che saremmo stati ad Avellino per non più di due o tre gare. E invece siamo già alla terza trasferta e di spiragli, nel breve e medio periodo, non se ne intravedono. Chi occupa una carica così importante dovrebbe misurare le parole, ma soprattutto aggiornare la tifoseria sull'iter dei lavori. Invece da febbraio ad oggi - aggiunge - la comunicazione è stata a dir poco carente». Per Carlo, invece, il primo cittadino Nicola Pirozzi ha finalmente fatto chiarezza sulla querelle stadio: «I lavori da fare non sono pochi - sottolinea - e i tempi si preannunciano piuttosto lunghi. Tra l'altro il sindaco ha fatto capire a chiare lettere che si aspetta la collaborazione del Giugliano calcio, perché il Comune, con ogni probabilità, non riuscirà a fare tutto da solo».