Trasferta ad Andria vietata per i tifosi dell'Avellino

La prefetta di Barletta - Andria - Trani, Rossana Riflesso, ha disposto il divieto di vendita, per i tifosi che risiedono nella provincia di Avellino, dei biglietti per assisterer alla partita del campionato di serie C - Fidelis Andria- Avellino, che sarà disputata domenica prossima allo stadio Degli Ulivi.

La decisione è motivata dalla volontà di «assicurare la piena tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e il regolare svolgimento dell'incontro», valido per campionato di serie C, girone C.

Il divieto è conforme «all'avviso espresso - spiega una nota - dal questore di Barletta - Andria- Trani che ha condiviso le criticità rappresentate dal comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive del dipartimento di Pubblica sicurezza».

Si tratta di un macth cruciale per entrambe le formazion: i pugliesi cercano i punti salvezza, i biancoverdi una vittoria per agganciarsi al treno playoff.